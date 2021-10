Autosped concede il bis, il derby è suo

VENARIA - Buona anche la seconda. A tratti anche ottima: Autosped porta a casa il derby con Torino Teen, matricola che è ancora a 0, ma ha qualità. Castelnuovo mette la gara subito nella direzione gradita e la gestisce tenendo sempre a distanza le avversarie, 44-59 alla sirena.

Il primo quarto è equilibrato, ma la squadra di Zara lo chiude già avanti, 16-15, e nel secondo scava il solco, 32-21 all'intervallo lungo. Dopo il rientro in campo le ospiti accelerano ancora, anche +20, per poi amministrare e tenere comunque le torinesi a distanza di ampia sicurezza, 35-51. Nell'ultimo quarto controllo in tranquillità e già con una buona personalità, pure delle giovani, da cui Zara raccoglie indicazioni molto incoraggianti e pure punti. Per Castagna sono i primi 3 in A2, Bernetti ne firma 5, Francia 1, e ci sono minuti anche per Bracco e Bassi.

De Pasquale si conferma abbonata a quota 16, come già in gara1, in doppia cifra anche l'olimpionica Rulli, con 11. Ancora assente la capitana, Claudia Colli, per un infortrunio fuori dai campi da gioco, ma già nei prossimi giorni potrebbe riprendere ad allenarsi.

Torino Teen Basket - Autosped 44-59

(15-16, 21-32, 35-51)

Torino: Krajunaite 9, Bevolo 10, Giauro 6, Baima 11, Colli 2, Salvini, Seumo 2, Iagulli, Isoardi 4, Michelini. Ne: Ferriani. All.: Corrado

Autosped: Rulli 11, Bonasia 8, De Pasquale 16, Bonvecchio 4, Gatti 4, D'Angelo 7, Bracco, Castagna 3, Bernetti 5, Bassi, Francia 1. Ne: Cassani. All.: Zara