Novipiù, prima gioia in rimonta

CASALE MONFERRATO - Col cuore e col carattere, contro le difficoltà. La Novipiù vince la sua prima partita stagionale a Orzinuovi (65-68) con una rimonta fantastica in una partita iniziata male e conquistata nei possessi finali. Positivo esordio di Dalton Pepper.

La partita

Avvio shock della partita. Orzinuovi segna a raffica con Sandri e Renzi e vola subito sul 22-11. Casale barcolla e fatica a reagire. Lo fa nella seconda parte del parziale e riesce a limare le distanze sul 24-17 del 10’. Ancora inerzia e vantaggio Orzi nella seconda frazione (che si chiude sul +11 43-31), ma la Jbm è in partita. Nella ripresa coach Valentini la gira con la zona 2-3, mandando in tilt l’attacco dei padroni di casa. Casale cresce di fiducia e con un ottimo finale di terzo quarto chiude con un solo punto di distacco (53-52) e perfettamente in partita.

5-0 però dei padroni di casa che provano a scuotersi e a riprendere in mano l’inerzia del match (58-52). Si va sui nervi e sulla fatica. Valentini va con i giocatori di cui si fida e spreme i suoi sette in campo con minutaggi oltre 30’. Infortunio di Fabio Valentini a 3’ dalla fine. Pari 65-65 al 38’ Sarto. Il primo vantaggio della partita della Novipiù arriva al 39’ con l’appoggio di Leggio (65-67). Nel finale palla in mano a Pepper che subisce fallo e segna uno dei due liberi che valgono la vittoria (65-68) anche perché dall’altra parte Orzinuovi non riesce a tentare la tripla dell’overtime.

I temi

La prima vittoria stagionale che dà gioia a tutta Casale e scaccia le nubi della negatività in questo difficile avvio di campionato. Come nella passata stagione (successo salvezza) Orzinuovi è campo fortunato per la squadra di coach Andrea Valentini che esce da una settimana difficile e si sblocca. Buono l’esordio di Pepper, ottima la prova di squadra, mentre preoccupano l’infortunio a Fabio Valentini, uscito a braccia a 3’ dalla fine, e la ricaduta alla vigilia di Formenti che non è sceso in campo.



Le voci

La soddisfazione di un provato Andrea Valentini: "Venivamo da un periodo difficile nel quale facevamo fatica ad allenarci. Devo ringraziare la proprietà e i soci che visti gli infortuni che abbiamo avuto, da Williams, a Formenti a Luca Valentini hanno deciso di intervenire immediatamente con l'acquisto di Dalton Pepper. Noi ci siamo rimboccati le maniche e stasera tutti sono cresciuti in intensità e voglia di stare nella partita. Anche Hill-Mais sta soffrendo per recuperare la condizione ma tutti si sono dati da fare e devo fare i complimenti a tutti i giocatori"

I numeri

Finale: 65-68

Parziali: 24-17, 43-31, 53-52

Quintetti: Orzinuovi con Spanghero, Corbett, Sandri, Epps, Renzi. Casale con F. Valentini, Pepper, Sarto, Leggio, Martinoni.

Punti: Corbett 19 (Orzinuovi), Sarto 17 (Casale).

Rimbalzi: Epps 10 (Orznuovi), Martinoni 13 (Casale)

Assist: Sandri 3 (Orzinuovi), F. Valentini 6 (Casale)

Mvp: Sarto (Casale)