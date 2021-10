Abitazione in fiamme a Terranova: ore di lavoro per domare il rogo

CASALE - Questa mattina alle 7.20 i vigili del fuoco di Casale sono intervenuti a Terranova (frazione di Casale) per un incendio a un'abitazione di due piani. La squadra giunta sul posto è riuscita a domare le fiamme senza però impedire che il rogo coinvolgesse alcuni arredi del piano terra. Le operazioni di spegnimento e bonifica sono durate alcune ore. Non ci sono fortunatamente feriti. Si indaga sulle cause dell'incendio e sull'agibilità dell'edificio.