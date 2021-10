Cit , due imprese si contendono le quote di maggioranza

NOVI LIGURE - Si è conclusa poco fa la prima valutazione delle offerte pervenute al Comune di Novi Ligure (che è amministrazione aggiudicatrice) per rilevare l’84,21% del capitale sociale del Cit, società pubblica partecipata da 14 comuni.

Sono state ammesse alle fasi successive della procedura di gara ad evidenza pubblica la Trotta Bus Services Spa e l’Associazione temporanea d’impresa costituita da Stav e Air Pullman in quando la documentazione da loro prodotta soddisfa integralmente quanto richiesto dal bando di gara. Esclusa dalla procedura la Trezeta, pare per non aver fornito la dimostrazione del possesso dei requisiti di adeguata capacità tecnica e finanziaria.

Nei prossimi giorni la determina con l’esito della prima valutazione redatta dal dirigente del settore finanziario del Comune, Roberto Moro (Responsabile unico del procedimento), sarà pubblicata sull’Albo pretorio e successivamente verrà convocata la commissione aggiudicatrice presieduta dal dirigente Dario Grassi e composta dal vice segretario comunale Lorenza Monocchio e da un membro dell’Agenzia regionale della mobilità.

In attesa dei commenti degli amministratori dei 14 comuni che hanno messo in vendita le quote societarie dell’azienda, in città traspare moderata soddisfazione per le due offerte valide, che avvicinano ulteriormente il Consorzio intercomunale trasporti al risanamento aziendale .