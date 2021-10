Alessandria, primo punto

ALESSANDRIA - Il primo punto della stagione, per la Primavera2 dell'Alessandria, arriva nella gara che sa anche un po' di rivincita del duello di serie B con il Como

A CentoGrigio finisce 1-1, pareggio al fotofinish per la squadra di Matteo Abbate, che va sotto al 24', rete di Yuri Mendolia, ex di turno, cresciuto nel vivaio grigio, che però tre minuti dopo finisce in anticipo la sua partita. La rimonta dei padroni di casa si conclude al 90', con la firma di Samuele Piccardo.

Domani altre tre formazioni in campo: l'Under 17 a CentoGrigio, alle 15, contro il Monza. In trasferta Under 15 e Under 16, sul campo della Cremonese (Arvedi2), alle 11 e alle 13 contro i grigiorossi.

Per la Primavera2 in campo Dyzeni, Cavallieri (15'st Suppa), Nobile, Ghiardelli (1'st Licco), Favia, Speranza, Virelli, Pellegrini (30'st Insolito), Mazzucco (10'st Piccardo), Filipi, Fabbrucci (10'st Barisone). All.: Abbate