Autosped, e sono tre. Con Rulli, Gatti e le baby ispirate

VOGHERA - E sono tre. Tre successi in fila per Autosped, che regola un'altra matricola, Podolife Treviso, 76-45, in una serata in cui coach Zara deve rinunciare alla play Bonasia, indisponibile e in panchina solo per onor di firma (infortunio alla caviglia nell'ultimo allenamento), ma ritrova Colli. Nella gara in cui De Pasquale è marcata e si ferma 'solo' a 12 punti, Rulli è mvp, Gatti fa doppia doppia, anche Bonvecchio è ispirata e le giovani dimostrano di essere una risorsa

Treviso doppiata

Avvio aggressivo e intenso di Treviso, trascinata dalla casalese Degiovanni dall'ala - centro Moravcikova. Autosped va sotto 0-5, poi si accende

Dopo 6' è Gatti a firmare il primo vantaggio delle padrone di casa (11-9), fino a quel momento sempre all'inseguimento. Adesso Castelnuovo può scappare, spinta, soprattutto, da 'Micia' (15-10) e quando le ospiti si avvicinano, sfruttando una ripartenza, ci pensa Rulli, con una bomba, a ricacciarle indietro (18-12). A meno di un minuto dalla fine del primo quarto debutto stagionale per la capitana, Claudia Colli, e si sblocca anche De Pasquale, con una giocata da manuale, 20-12 dopo 10'.

Ed è proprio Colli a segnare anche il primo canestro del secondo quarto, e il primo del suo campionato. Rulli è in grande serata, il ritmo che, adesso, Autosped impone è alto, e con i due liberi di De Pasquale le avversarie sono 'doppiate (26-12). Si accende anche D'Angelo per il +15, che diventa +17 con il canestro di baby Castagna, che può contare su un gruppetto di tifosi sugli spalti del PalaOltrepò. Chiude in attacco Autosped, 38-19 all'intervallo lungo, con la firma, sull'ultimo canestro, di De Pasquale.

Lezioni di azzurro

Le ospiti ripartono di nuovo con un minibreak, 5-0, ma Rulli alimenta subito la reazione delle padrone di casa. Per l'azzurra una prova di qualità e quantità, classe e personalità. Il vantaggio aumenta, sotto i tabelloni Gatti è una piovra, e ha eccellenti percentuali al tiro. Con Bonvecchio dalla lunetta e ancora Gatti Autosped è a +26 al 5' (52-36). Dopo un paio di minuti di digiuno, in cui le venete rosicchiano qualche punto, Colli rimette in moto le giraffe. C'è spazio anche per Bassi. All'ultima pausa 57-35.

Rulli e la bomba di Bonvecchio rimetto le ali ad Autosped e c'è anche il primo canestro in A2 per Sofia Bracco. E De Pasquale trova la prima bomba. Esordio assoluto per Grace Sangan (classe 2004), Bracco colpisce anche da 3, non c'è più partita e Zara chiude con un quintetto giovane, premio alle scelte della società. 76-45: un dominio

Autosped Castelnuovo - Podolife Treviso 76-45



(20-12, 38-19, 57-35)

Autosped: Rulli 18, De Pasquale 11, Bernetti 4, Bonvecchio 12, Gatti 16, D'Angelo 2, Bracco 5, Castagna 2, Colli 6, Sangan, Bassi. Ne: Bonasia All.: Zara

Podolife: Degiovanni 6 Zagni 7, Beraldo 5, Gini 5, Moravcikova 9, Diodati 2, Vaidanis 8, Zecchin 1, Zennaro, Merlini, Volpato 2. Ne: Battilotti. All.: Martinello