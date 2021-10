I No Green Pass tornano in piazza

ALESSANDRIA - Tra le 150 e le 200 persone hanno partecipato, ieri pomeriggio ad Alessandria, alla manifestazione per dire no al Green Pass e per solidarizzare con i portuali di Trieste che da giorni si battono contro il certificato verde e che sono diventati simbolo della protesta. Ad Alessandria, molti hanno esibito la scritta "Io sono Stefano", in segno di vicinanza a Stefano Puzzer, considerato il leader dei lavoratori del porto triestini.

"Abbiamo manifestato il nostro dissenso civilmente - racconta uno dei partecipanti alessandrini - Siamo una fetta di popolo che normalmente viene ignorata dai media, quasi come se si trattasse un fastidio parlarne. Anche ieri in piazza c'erano persone semplici, ma anche infermieri e medici con i loro problemi di sospensione dal servizio...".