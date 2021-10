Judo Alexandria, sfuma il podio, ma "nessun rammarico"

Per poco non ha sfiorato il podio, Cristian Biasi, che sabato 23 ottobre è sceso sul tatami del Campionato Cadetti di Roma, nella categoria 66 kg, la più difficile anche solo per numero di lottatori, 82.

Cristian Biasi si è preparato duramente per questa gara dividendo gli allenamenti nella palestra di Settimo Torinese per cui è tesserato e quella dell'Atletico Judo Alexandria, seguito da Simone Martino.

Gli incontri

Tutto bene per ben sette incontri positivi: Biasi è riuscito a raggiungere la 'finalina' del 3° posto. Purtroppo, nonostante fosse in vantaggio, a pochi minuti dalla fine un errore gli è stato fatale, vedendo così sfumare la medaglia di bronzo, aggiudicandosi di diritto anche la cintura nera.

Nessun rammarico, però, commenta Martino e lo stesso Biasi, "E' stata la mia gara più bella".