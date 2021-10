FRASSINETO PO – Questa mattina gli artificieri del trentaduesimo Reggimento Genio Guastatori di Fossano hanno fatto brillare nella cava di Frassineto Po un proiettile da 37mm rinvenuto nei giorni scorsi all'interno di un armadio nella soffitta di un'abitazione di Valmacca. L'ordigno, nonostante risalisse al primo conflitto mondiale, era perfettamente conservato e in grado di causare danni letali in caso di scoppio. Le fasi di brillamento questa mattina sono state supervisionate dal capitano dei Carabinieri Christian Tapparo e dal maresciallo Antonio Nargisi, comandante della stazione di Ticineto.