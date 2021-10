Il 31 ottobre è la Giornata Mondiale del risparmio

Oggi 31 ottobre si celebra la Giornata Mondiale del risparmio, nata grazie all'economista italiano Maffeo Pantaleoni in occasione del suo discorso tenutosi il 1924 in un congresso dell'Istituto Internazionale del Risparmio.

Questa giornata fu istituita per sensibilizzare le persone sull'importanza del risparmiare i propri soldi affidandosi a luoghi sicuri (come possono essere le banche).

Per il WSBI (Istituto delle casse di risparmio mondiale) la Giornata Mondiale del risparmio pone maggior attenzione sul ruolo stabilizzante svolto dal risparmio e dal retail banking nel sistema finanziario complessivo. Viene anche invocato un senso di etica da parte delle aziende bancarie locali in modo che possano essere:

partner responsabili nelle comunità;

vicini al cliente;

al servizio delle famiglie, delle piccole e medie imprese e delle autorità locali.

Negli ultimi anni il servizio di molte banche si è focalizzato sui Paesi in via di sviluppo, dove spesso non c'è nemmeno la possibilità di aprire un conto in banca. Così le casse di risparmio svolgono un ruolo fondamentale per l'incremento di risparmio nei luoghi sottosviluppati con alcune campagne e iniziative come il lavoro con organizzazioni non governative al fine di raddoppiare il numero di conti di risparmio detenuti dai poveri.

Quest'anno si terrà la 97ª edizione e il tema è "Risparmio privato e risorse europee per la ripartenza del Paese": l'associazione italiana Acri ospita sempre a Roma eventi pubblici con il Ministro italiano dell'Economia e delle Finanze e il Governatore della Banca d'Italia. Quest'anno l'evento si terrà in streaming e sarà possibile seguirlo a partire dalle 10.20 collegandosi alla diretta che abbiamo inserito qui:

Negli ultimi due anni sono cresciuti di pari passo risparmio e povertà: la pandemia infatti ha evidenziato le disuguaglianze sociali già esistenti e ha creato una divisione tra chi ha mantenuto un reddito, e quindi risparmiato siccome la possibilità limitata di consumi, e chi invece non avendo più una remunerazione attingeva dai risparmi per sopravvivere.

Le parole del Capo di Stato, Sergio Mattarella, qualche giorno fa in occasione della Giornata Mondiale del risparmio:

"La Giornata del Risparmio è caratterizzata, quest'anno, da una ripresa dei ritmi produttivi e dei consumi delle famiglie, alle quali è associata una ripresa degli impieghi. Il miglior clima di fiducia potrà contribuire a mobilitare rapidamente una preziosa risorsa, come quella del risparmio delle famiglie, tutelata dalla Costituzione, contribuendo alla ripartenza. La pandemia ha fatto emergere e aggravato alcune delle disuguaglianze della nostra società. In questo contesto, le Fondazioni hanno garantito uno sforzo particolare nel difficile momento dell'emergenza per sostenere le realtà economiche, culturali e sociali messe a dura prova dalla crisi. Nei prossimi anni, il loro ruolo sarà ancora più apprezzabile per sostenere la coesione sociale del Paese, specialmente nel Mezzogiorno, e nel contrasto alla povertà educativa".