I Santi di oggi, 1° novembre, è la festa di Tutti i Santi

Oggi si celebrano Tutti i Santi, una festa propriamente cristiana. Nel calendario liturgico è chiamata ufficialmente Solennità di Ognissanti, e celebra appunto la gloria di tutti i santi della tradizione, anche quelli non canonizzati.

Curiosità

Una curiosità del 1° novembre è che vengono festeggiati letteralmente tutti i santi che non hanno una data di onomastico. I cosiddetti nomi adespoti quindi, come ad esempio Ascanio, Gloria, Liliana o Furio, non hanno un giorno celebrativo personale, quindi vengono tutti festeggiati in questa data.