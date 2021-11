Monza-Alessandria, un tempo non basta

MONZA - Vince la squadra più esperta, che nasconde la palla. Vince, con fatica, il Monza, capitalizzando il vantaggio dopo 6' e un primo tempo in cui l'Alessandria esce fuori dal 20', senza creare però molti pericoli a Di Gregorio.

Cresce l'aggressività nella ripresa, i brianzoli si mettono a 5 dietro e passare è difficile. Neutralizzati gli uomini di fascia, i Grigi ripartono con insistenza, rubano palloni in mezzo e rilanciano. Non basta per bucare il muro monzese: gli uomini di Stroppa, nervio tesi, Paletta esoprattutto, ma l'Alessandria non ne approfitta. Si ferma la mini serie positiva, ma per 70' all'UPower Stadium i Grigi avrebbero meritato di più

Cambi sulle fasce

Cambia un po' Longo per la sfida con il Monza, quattro giorni dopo il pareggio con il Frosinone. Non la difesa, confermata in blocco, con Prestia in panchina, ma sulle fasce tornano Mustacchio e Lunetta dall'inizio. E in attacco è Palombi al centro, con Kolaj e Orlando, ma l'idea può essere quella di togliere punti di riferimento alla difesa monzese.

Stroppa non ha Mazzitelli e Mota Carvalho, in attacco la coppia Valoti e D'Alessandro.

Sotto la pioggia oltre 430 tifosi grigi a spingere la squadra.

MONZA - ALESSANDRIA 1-0

Marcatori: pt 6' Colpani



Secondo tempo

45' Cinque minuti di recupero

33' Punizione dal limite: batte Beghetto (dopo due minuti per l'ostruzione di Machinm, neppure ammonito). Alta

30' Longo completa la rivoluzione dell'attacco, dentro Corazza e Chiarello per Orlando e Kolaj

27' La girata di Arrighini è tra le braccia di Di Gregorio

26' Pisseri esce di piede per anticipare Gytkjear

22' Ripartenza grigia, la conclusione di Arrighini toccata in angolo

18' Altri due cambi: Beghetto per Lunetta e Arrighini per Palombi

13' Primo cambio nell'Alessandria, dentro Prestia per Mantovani

9' Insiste Orlando, dal limite, palla che si perde di un metro sul fondo

6' Ci prova Orlando, uno dei più efficaci e vivaci, destro incrociato a mezza altezza, para sicuro Di Gregorio

4' L'Alessandria sembra più aggressiva, al raddoppio spesso su chi porta palla

1' Nessun cambio nelle due squadre

Un gol lampo, con tanta complicità grigia, aiuta una avversaria che può sfruttare la sua maggiore esperienza e la tranquillità del vantaggio. I Grigi impiegano qualche minuto a reagire, ma è quasi esclusivamente a destra che la manovra si sviluppa, anche se Orlando rende chili e centimetri a Donati. A sinistra sono più gli inserimenti di Parodi che quelli di Lunetta, che fatica pure in copertura. In mezzo Casarini chiude con efficacia, Milanese sembra a disagio sul terreno allentato

45' Un minuto di recupero

40' Un po' velleitaria la punizione di Casarini dai 30 metri, su punizione. Di Gregorio controlla senza problemi

35' Sugli sviluppi del tiro dalla bandierina staffilata di Valoti sul fondo

34' Brivido per l'intervento di Lunbetta su D'Alessandro. Per l'arbitro è solo angolo

32' Pisseri esce dall'area per anticipare D'Alessandro, lanciato da Carlos Augusto

29' Protesta il Monza per un presunto tocco di mano in area

21' Casarini apre a sinistra per Lunetta, cross teso in area, Di Gregorio respinge, riprende Mustacchio, sinistro abbondatemente sull'incrocio

17' Grigi pericolosi, un buon pallone in area per Palombi, che non si coordina bene. E, comunque, si alza la bandierina del fuorigioco

16' Ancora Colpani, sulla conclusione vola Pisseri e repinge

11' Monza ancora pericoloso: Machin sfugge a Mustacchio, taglio per D'Alessandro in area, ma troppo lungo e Pisseri ci arriva e anticipa l'attaccante

6' Gol del Monza: break di Valoti, che apre a destra Per pereira, liberissimo e non marcato, cross teso e, in area, quasi senza ostacoli, Colpani infila Pisseri. Azione da manuale, con tre passaggi i padroni di casa sono in porta. La partita è in salita

1' Calcio d'inizio dei Grigi

Le formazioni

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Donati, Paletta, Pirola; Pereira, Colpani (19'st Gytkjear), Barberis, Machin, Carlos Augusto (36'st Sampirisi); Valoti (36'st Siatounis), D'Alessandro (23'st Vignato). A disp.: Sommariva, Caldirola, Finotto, Bettella, Antov, Sampirisi, Brescianini, Marrone, Ciurria. All.: Stroppa.

Alessandria (3-4-3): Pisseri; Mantovani (13'st Prestia), Di Gennaro, Parodi; Mustacchio, Casarini, Milanese, Lunetta (18'st Beghetto); Orlando (30'st Chiarello), Palombi (18'st Arrighini), Kolaj (30'st Corazza). A disp.: Crisanto, Russo, Benedetti, Speranza, Pierozzi, Palazzi, Celesia. All.: Longo

Arbitro: Gariglio di Pinerolo

Assistenti: Pagnotta e Ceccon, quarto ufficiale Turrini. Var Di Paolo, assistente Var Ivanavich Fiore

Note: Pioggia forte, terreno allentato. Spettatori: Ammoniti: Lunetta. Kolaj, Valoti, Pereira, Paletta Parodi per gioco falloso Angoli: 4-1 per l'Alessandria Recupero: pt 1', st 5'