Novipiù ribalta Biella e si prende il derby

CASALE MONFERRATO - Era un derby da vincere. La Novipiù l’ha vinto soffrendo e rimontando (da -10) dopo 35’ sotto nel punteggio (65-62). Di fronte al ct della Nazionale Meo Sacchetti (al PalaEnergica Paolo Ferraris per visionare Okeke), la Jbm si gode la prima vittoria casalinga della stagione.

La partita

Casale recupera Trunic e Luca Valentini, lancia Okeke in quintetto e gestisce Fabio Valentini (in campo dal secondo tempo) dopo i problemi di crampi. Biella sorprende in avvio con le sue armi: aggressività e velocità. Novipiù in difficoltà e sotto al primo stop (8-14). La Jbm reagisce nella seconda frazione. Sarto, Martinoni e la zona guidano la rimonta fino al -2 (23-25). Ma il sorpasso nn arriva e Biella riparte con Hasbrouck (5 punti) e con un parziale di 9-2 chiude sul +11 all’intervallo (25-34). Coach Valentini lancia il figlio Fabio in avvio di ripresa e deve gestire i 3 falli di Okeke, Luca Valentini e Leggio. Proprio Okeke diventa il faro offensivo della Jbm e con 7 punti riavvicina Biella (38-41 al 26’). Sarto segna la tripla del -1 (45-46) ma ancora una volta Biella riesce a restare in vantaggio e chiude al 30’ sul 47-48. Nell’ultima frazione Casale perde Martinoni per un problema muscolare ma si gode un Pepper che dopo tre quarti a secco segna 8 punti nell’ultimo periodo. Suo il canestro del primo sorpasso Casale dopo 35’ di inseguimento. Jbm avanti ma gara che resta in bilico perché Biella non molla. Si arriva in volata in una eccitante partita a scacchi tra liberi, falli sistematici e time out. Casale avanti un possesso, rischia sull’ultima rimessa Biella (6” da giocare) lasciando tirare da 3 Hasbrouck nonostante due falli da spendere. Per fortuna il tiro della guardia Usa non va a segno e la Novipiù può, finalmente esultare.



Il tema

Casale si prende il derby della ripartenza. Due punti che valgono tantissimo e che permettono alla squadra di coach Andrea Valentini di respirare, salire il classifica e avere un po’ di tempo per recuperare gli assenti. Interessanti le scelte del tecnico che lancia Okeke in quintetto, usa Pepper da playmaker e gestisce il figlio Fabio, alle prese con problemi muscolari, schierandolo nel secondo tempo. Intanto Sarto è una certezza in attacco e in difesa.

Le voci

L’mvp del derby Alvise Sarto analizza così la partita. "Nel primo tempo abbiamo fatto un po’ di fatica, sia siamo uniti nel secondo tempo, giocando insieme. E’ stata una partita dura, noi veniamo da un periodo difficile. Siamo corti, adesso recuperiamo i giocatori infortunati e proviamo a costruire qualcosa di buono tutti insieme".

I numeri

Finale: 65-62

Parziali: 8-14, 25-34, 45-48.

Quintetti: Casale con L. Valentini, Pepper, Sarto, Okeke, Martinoni. Biella con Hasbrouck, Pollone, Soviero, Davis, Morgillo.

Punti: Sarto 22 (Casale); Hasbrouck 21 (Biella).

Rimbalzi: Okeke 10 (Casale), Morgillo 6 (Biella).

Assist: F. Valentini 4 (Casale), Pollone 3 (Biella).

Mvp: Sarto (Casale)