Il santo di oggi, 2 novembre, è San Giusto di Trieste

Martire e patrono di Trieste

Nel giorno della commemorazione dei defunti, vogliamo ricordare San Giusto di Trieste, vissuto ad Aquileia e morto a Trieste nel 303, cristiano fin dalla nascita.

La sua morte

Vittima delle persecuzioni di Diocleziano e Massimiano, subisce il martirio. Sottoposto a un lungo periodo di atroci sofferenze a causa del suo rifiuto di rinnegare la fede cristiana, viene gettato in mare con dei pesi di piombo legati a mani e piedi. Il suo corpo però riaffiora delle acque e viene ritrovato sulla spiaggia di Trieste da un sacerdote che lo avvolge in un prezioso lino e lo seppellisce in un luogo segreto. Nel V secolo verrà edificata una basilica nel punto in cui sorgeva un tempio pagano e in questo luogo vengono trasferite le sue spoglie.

