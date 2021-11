Incidente nella zona di Visone: ferito cacciatore

VISONE - Il cacciatore ferito ha 68 anni. E' stato trasportato all'ospedale di Alessandria in codice rosso ma, fortunatamente, non è in pericolo di vita: ha riportato lesioni alla caviglia.

L'incidente è avvenuto nella zona di Visone, dove era in atto una battuta al cinghiale con una squadra composta da molti cacciatori esperti.

I due protagonisti dell'episodio erano uno di fronte all'altro. Uno dei due ha visto il cinghiale passare e ha sparato, colpendo però il collega. L'uomo, 67 anni, verrà denunciato per lesioni colpose.

L'indagine è affidata ai Carabinieri.

ORE 15.30 - Ancora un incidente di caccia. E' accaduto verso le 13.40 nella zona di Visone.





Non si conoscono ancora i particolari di ciò che è accaduto perché i Carabinieri sono ancora sul posto e stanno svolgendo accertamenti.

I medici del 118 hanno trasportato un uomo di circa 70 anni all'ospedale, avrebbe riportato una ferita grave.

Seguono accertamenti.