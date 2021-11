Il calendario 2022 lo firma Riccardo Guasco

Un calendario che non è solo un calendario. Riccardo Guasco firma un’opera che ci accompagnerà per tutto il 2022 lungo le vie della provincia di Alessandria.

Collana di successo

Dopo il successo del calendario 2021 realizzato dal giovane Lele Gastini, Il Piccolo, Il Novese e L’Ovadese tornano in edicola con il calendario d’artista realizzato da Riccardo Guasco, illustratore alessandrino, classe 1975, da alcuni anni in ascesa sulla scena nazionale e non solo.

Gusto per gli occhi

I rabaton e il Meier di Alessandria; i Krumiri e il Duomo di Casale; Santa Maria Maggiore e i preziosi di Valenza; la Madonnina, la Betram e i baci di dama di Tortona; Coppi e il cioccolato di Novi; la Bollente e il Brachetto di Acqui; l’Assunta e il Dolcetto di Ovada sono solo alcuni dei riferimenti artistici, gastronomici e sociali che hanno dato spunto all’artista alessandrino per realizzare un’opera da collezione che nel suo primo anno di vita servirà anche a scandire il tempo.

Parola d’autore

La “sua matita” ha illustrato campagne pubblicitarie per i più disparati prodotti collaborando anche con The New Yorker, Eni, Tim, Diesel, Rizzoli, Baldini & Castoldi, Poste Italiane, Campo Viejo, Giunti, Moleskine, Rapha, Thames & Hudson, DeAgostini, Sole 24 Ore, Emergency, Greenpeace, Rai, L’Espresso...

«Mi ripeto sempre - ha commentato Riccardo Guasco - che devo tornare di più in città o anche solo fare due passi per la provincia di Alessandria. I disegni che ho fatto per questo calendario sono un po’ come una passeggiata a matita, senza una vera meta, perdendosi tra le stradine, i monumenti, le eccellenze, le cose buone da mangiare e da bere».

Come avere il calendario

Il calendario sarà allegato a Il Novese e L’Ovadese in edicola giovedì 18 novembre e a Il Piccolo in edicola venerdì 19 al costo - in tutti e tre i casi - di 2 euro (giornale+calendario). Gli abbonati, invece, lo riceveranno in omaggio.