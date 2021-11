Casale, solo pari. La vetta resta a -1

SESTRI LEVANTE - Niente sorpasso. E niente primato in solitaria: il Casale non va oltre lo 0-0 nel recupero sul campo del Sestri e reste dietro il Chieri capolista, solo un punto sopra, la stessa distanza che i nerostellati mettono tra loro e Hsl Derthona, reduce dal successo in rimonta sul Fossano e dalla qualificazione al prossimo turno in Coppa Italia.

La gara che poteva dare la vetta finisce senza reti, nonostante le occasioni create dai nerostellati dal 19' del primo tempo, il minuto in cui si era interrotta la partita del 2° turno, per pioggia torrenziale e campo impraticabile. Segna Ricciardo, ma il vantaggio è annullato per fuorigioco.

L'Hsl ribalta il Fossano: da 0-2 a 4-2 I bianconeri strappano la qualificazione nella ripresa con due reti di Diallo e una di Galliani: ora il Pont Donnaz

Anche nella ripresa sono gli ospiti a stazionare nella metacampo dei liguri allenati dall'ex grigio Vincenzo Cammaroto, ma senza esito, e nel recupero proprio i padroni di casa sfiorano il bottino pieno, con una conclusione dal limite che dà l'illusione del gol.

Da domani testa al derby al 'Piola' con il Novara, due lunghezze sotto, sfida da Quadrilatero molto attesa anche dai tifosi, che organizzano un pullman.

SESTRI LEVANTE - CASALE 0-0

SESTRI LEVANTE: Salvalaggio, Podda, Maffezzoli, Pane, Fenati, Soplantai, Ferretti, Bianchi, Mesina, Bonaventura (35’st Furno), Cuneo. All. Cammaroto.

CASALE: Paloschi, Gianola, Ricciardo, Candido (30’st Forte), Rossini, Continella (20’st Brevi), Guarino, Mullici, Casella (42’st Gilli), Palermo (42’st Silvestri), Giacchino. All. Sesia