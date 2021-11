La vita del Santo

Ogni anno, il 10 novembre, si celebra la solennità di San Baudolino. Vissuto al tempo del re longobardo Liutprando (712-744), la più autorevole testimonianza su di lui ci è data dallo storico Paolo Diacono, suo contemporaneo.

Baudolino (detto anche in latino «Baudilius») è definito «uomo di mirabile santità», ed è ricordata per brevi cenni la sua vita di eremita, capace di far miracoli e profezie, vissuto predicando il Vangelo nei dintorni di Villa del Foro. Di lui si diceva che godesse della grande stima dei vescovi di Tortona e di Acqui, e vista la grande popolarità di questo primo evangelizzatore delle nostre terre, egli venne spesso raffigurato come vescovo e definito tale, sebbene ciò sia improbabile.

Morto verso il 740 e sepolto a Villa del Foro, quando nel 1168 fu fondata Alessandria, le reliquie e il corpo del santo vennero trasportate all’interno delle mura e al santo eremita conterraneo venne affidata la protezione della nuova città. E Baudolino, raccontano le cronache, non mancò mai di soccorrere la popolazione, come quando nel 1174 apparve sui bastioni di difesa della città, mettendo in fuga gli assedianti ghibellini. Nel 1189 venne così costruita una chiesa in suo onore, affidata agli Umiliati e in seguito ai Domenicani.

In seguito, nell’anno 1786, il santo fu proclamato ufficialmente patrono principale della città e della diocesi di Alessandria e la sua festa fissata al 10 novembre. Nel 1810, dopo diverse peripezie, i resti di San Baudolino furono trasferiti nella nuova cattedrale di S. Pietro e deposti in una cappella a lui dedicata, tuttora visibile. In quell’occasione si rinnovò anche il voto dell’offerta della cera per la lampada da parte della città, iniziato a partire dal 1189, rinnovato nel 1599 e ratificato anche dal sinodo diocesano del 1602.