Il 12 novembre è la Giornata mondiale contro la polmonite (World Pneumonia Day), giorno in cui l’Unicef chiede un maggiore sforzo per debellare questa malattia, che potrebber essere prevenuta e curata con strumenti poco costosi.

Secondo un’analisi del 2020 condotta da Unicef, Clinton Health Access Initiative (CHAI), Save the Children e Murdoch Children’s Research Institute (MCRI), ogni anno a causa della polmonite grave 4,2 milioni di bambini sotto i 5 anni in 124 paesi a basso e medio reddito hanno livelli di ossigeno bassi a livello critico.



Per le agenzie, l’interruzione dei servizi sanitari dovuta alla pandemia di Covid-19 minaccia di essere un ulteriore colpo nella battaglia contro la malattia contagiosa più letale al mondo per i bambini, che ogni anno uccide oltre 800.000 bambini sotto i 5 anni. La polmonite è causata da batteri, virus o funghi, e comporta che i bambini combattano per respirare mentre i polmoni si riempiono di pus e fluidi. Colpisce più di 22 milioni di bambini piccoli nei paesi a basso e medio reddito ogni anno e uccide più di malaria, morbillo e diarrea combinati.

L’ossigenazione medica combinata con antibiotici può aiutare a salvare le vite di tanti bambini con polmonite grave. Ma in diversi luoghi, l’ossigeno per curare un bambino con polmonite grave per 3-4 giorni può costare dalle 30 alle 45 sterline. Per le famiglie più povere, questo costo rappresenta una barriere enorme alle cure – sempre che il bambino possa accedere a una struttura ùsanitaria con ossigenazione funzionante e operatori sanitari formati, che spesso scarseggiano nei paesi più poveri.



Anche prima del Covid-19, i paesi più poveri affrontavano una grande mancanza di sistemi di ossigenazione e aiuti. Ma l'impennata dei bisogni dovuta alla pandemia ha dato risalto a queste carenze. La buona notizia è che l’ossigeno può essere prodotto a livello locale a costi accessibili.

A causa della pandemia in corso, sono stati riportati un peggioramento della carenza e l'aumento del prezzo dell'ossigeno in paesi con alcuni dei più alti numeri di morti per polmonite nei bambini come India, Bangladesh e Nigeria. Secondo l’OMS, i paesi più poveri possono avere attualmente solo dal 5% al 20% dell’ossigeno medico di cui hanno bisogno nel complesso.

La pandemia ha innescato sforzi globali per ampliare i sistemi di approvvigionamento di ossigeno. In un sol colpo, la portata degli sforzi per aumentare l'offerta ha fatto sì che l'OMS e i suoi partner abbiano distribuito 30.000 concentratori di ossigeno nei paesi di tutto il mondo. Solo l’Unicef ha consegnato oltre 15.000 concentratori in più di 90 paesi.

