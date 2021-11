Alessandria, poker alla Sampdoria

GENOVA - Quattro punti su sei. Il doppio confronto esterno di Under 16 e Under 15 dell'Alessandria, con i pari categoria della Sampdoria, premia i Grigi, inseriti nei gironi A dei due campionati, con formazioni di serie A e B

L'Under 16 dilaga e chiude i conti già nel primo tempo tempo: al 16' Gemello apre le marcature, al 24' raddoppia Gusberti, cinque minuti dopo 3-0 con Podda e al 1' di recupero Salomon fa poker.

Poi, nella ripresa, la squadra di Cisiano gestisce senza rischiare contro i blucerchiati, che occupano l'ultimo posto nel raggruppamento, ancora a secco di punti.

Per l'Under 15 pareggio, 2-2, Merlo e Biglia rispondono alla doppietta di Rosciglioni.

Domani l'Under 20

Torna in campo l'Italia Under 20, domani a Sassuolo contro la Romania. Nonostante lo scivolone interno con il fanalino Repubblica Ceca (1-2), gara in cui il ct Alberto Bollini ha schierato sia Pierozzi, sia Milanese, anche vicino al pareggio, gli azzurrini sono ancora al comando dell'Otto Nazioni, ma domani è fondamentale il riscatto contro i rumeni, allenati da Lobont, ex portiere della Roma.

Spal - Alessandria: da domani biglietti Ancora posti sul pullman del Centro Coordinamento Grigi Club

I due giovani dell'Alessandria toeneranno a disposizione di Longo martedì per preparare la trasferta a Ferrara.