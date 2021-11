Johnny Zaffiro è il nuovo segretario del Pd di Casale

CASALE - Johnny Zaffiro è stato eletto nuovo segretario del Partito Democratico di Casale.

Le votazioni, al congresso odierno nei locali del Mutuo Soccorso, lo hanno visto vincitore sull'altro candidato alla segreteria, Gabriele Farello, per 80 preferenze a 69. Hanno votato 149 aventi diritto (su poco più di 200).

La trattativa del mattino

Nelle prime fasi della mattinata il candidato già certo (Zaffiro aveva dato conferma in merito a noi de Il Piccolo un paio di giorni fa) e quello potenziale (Farello non aveva né confermato né smentito la possibilità di presentarsi) avevano provato a trovare una sintesi, un accordo che tuttavia non si è fatto e che avrebbe potuto portare a un'elezione con lista unica, e Zaffiro unico pretendente alla carica di segretario. Troppa distanza tra quanto richiesto da Farello per 'farsi da parte' - in termini di seggi all'interno del coordinamento (lo compongono 30 tesserati) - e quanto offerto da Zaffiro. Forse è stato meglio così, con un voto che ha rappresentato un processo pienamente democratico, anche se il mancato accordo potrebbe essere il sintomo di uno strappo da dover ricucire nei prossimi tempi.

(Gabriele Farello)

Insieme alla presentazione dei due candidati all'assemblea, diversi saluti dagli esponenti delle realtà politiche vicine e dal mondo sindacale. Al congresso cittadino anche il segretario provinciale Otello Marilli e il consigliere regionale Domenico Ravetti.

Per effetto del risultato, dalla lista di Zaffiro entrano a far parte del coordinamento 16 persone: Franco Vergnano, Maurizia Meschiani, Massimo Leporati, Ornella Caprioglio, Fabio Lavagno, Laura Pantucci, Pino Iurato, Maria Fiore, Vincenzo Ottone, Chiara Madurini, Daniele Sanzone, Rita Schipani, Andrea Bertolotti, Monica Berto, Luca Beccaria e Ramona Bruno.

Oltre a Gabriele Farello, entrano nel coordinamento dalla sua lista 13 persone: Luca Gioanola, Silvia Sorisio, Paolo Ilengo, Anna Maria Villata, Massimo Birago, Marzia Schillaci, Dario Bocca, Monica Di Martino, Gabriele Merlo, Paola Morando, Enrico Beccaria, Maria Rinaldi e Luca Dainese.

Immediatamente all'esito del voto, Gabriele Farello si è congratulato con Johnny Zaffiro.

Zaffiro: «Partiamo dal territorio e dai giovani»

«Oggi inizia un nuovo processo per tutta l'area progressista di Casale, non solo per il Partito Democratico - le parole del nuovo segretario - Grazie alle persone che mi hanno accompagnato, da oggi è ufficiale, si inizia a lavorare. Possiamo mettere in campo la vera politica, stare nelle piazze a parlare con la gente, andando a chiedere, ascoltando. Si ascolta, si fa sintesi e si lavora. Sul territorio abbiamo un'opportunità di mettere insieme forze che fino ad oggi non si parlavano. Non lavoreremo per battere l'altro ma per progettare Casale e il Monferrato, dare speranza alle persone, una visione che oggi non c'è nelle iniziative di questa amministrazione. Le prime cose che faremo saranno partire dal territorio e parlare ai giovani, le concorderemo insieme e lo dico a Gabriele. Grazie a lui e a tutto il gruppo che l'ha appoggiato, ora tutti dobbiamo lottare insieme».

(Zaffiro con Alessandro Portinaro, commissario uscente)