Spal - Alessandria, Longo e la maglia per i tifosi

FERRARA - Alla fine, dopo l'abbraccio sul campo, con i suoi ragazzi, tutto lo staff e il presidente, Moreno Longo, gli occhi ancora brillanti, misto di gioia e adrenalina, è andato sotto lo spicchio del 'Mazza' occupato dai 200 tifosi grigi.

"Ho portato una maglia, l'ho lanciata alla gente che oggi, come sempre, ci ha dato una carica straordinaria, ci ha dimostrato quando crede in questa categoria, quanto come noi è pronta a lottare per tenerla. Ci sono sempre, i nostri tifosi, e ci trasmettono tutta la passione. Seguire una squadra è sacrificio e amore, è giusto che anche loro abbiano questa maglia".

Cantano dentro e fuori dallo stadio, potessero sarebbero in campo: l'esultanza della squadra a ogni gol è quello che rende il popolo grigio unico.