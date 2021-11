Il 21 novembre è la Giornata mondiale della televisione

Ricorre oggi, 21 novembre, la Giornata mondiale della televisione. La della televisione non è tanto una celebrazione dello strumento, ma piuttosto la filosofia che rappresenta. La televisione rappresenta un simbolo di comunicazione e globalizzazione nel mondo contemporaneo.

L’Assemblea generale delle Nazioni Unite ha proclamato il 21 novembre Giornata mondiale della televisione (attraverso la risoluzione 51/205 del 17), in riconoscimento del crescente impatto che la televisione ha sul processo decisionale, portando l'attenzione mondiale sui conflitti e le minacce alla pace e alla sicurezza e anche per il suo potenziale ruolo nell'accrescere l'attenzione su altre questioni importanti, comprese quelle economiche e sociali.

Il 21 e 22 novembre 1996 le Nazioni Unite hanno tenuto il primo Forum televisivo mondiale, dove i principali dati dei media si sono incontrati sotto gli auspici delle Nazioni Unite per discutere il crescente significato della televisione nel mondo che cambia oggi e per considerare come potrebbero migliorare la loro reciproca cooperazione. Anche per questi motivi, la televisione è stata quindi riconosciuta come uno strumento importante per informare, canalizzare e influenzare l'opinione pubblica. Il suo impatto e la sua presenza e la sua influenza sulla politica mondiale non potevano essere negati.

Tra l’altro, la televisione continua ad essere la più grande fonte di consumo video. Anche se le dimensioni dello schermo sono cambiate e le persone creano, pubblicano, trasmettono e consumano contenuti su piattaforme diverse, il numero di famiglie con televisori in tutto il mondo continua ad aumentare. L'interazione tra forme emergenti e tradizionali di trasmissione crea una grande opportunità per sensibilizzare sulle questioni importanti che devono affrontare le nostre comunità e il nostro pianeta.