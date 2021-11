"La muffa invade casa mia. E l'Atc..."

SOLERO - La testimonianza di Sabrina Celon, una 45enne alessandrina che dal 2016 vive in un alloggio Atc di Solero, in via Roma: "Il problema esisteva già gli anni scorsi, ma lavando con la candeggina si risolveva. Adesso, però, è esploso e casa mia è letteralmente invasa dalla muffa. Così non è possibile vivere, ho problemi di salute e c'è pure una puzza terribile. Eppure dall'Atc nessuna risposta alle mie telefonate e alle mie mail...".