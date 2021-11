Vergine e Martire

La vita della Santa

Secondo la sua passio Firmina era una vergine romana figlia dello stesso prefetto di Roma, Calpurnio. Un consularis Olimpiade, che aveva tentato di sedurla, fu da lei convertito e diede poi la vita per la fede. Firmina seppellì il martire in un suo fondo detto Agulianus a circa otto miglia da Amelia il 1° dicembre. Più tardi anche lei subì il martirio sotto Diocleziano e venne sepolta il 24 novembre nello stesso luogo. Venti giorni dopo anche il suo carnefice Ursiano (Ursicinus) si convertì, andò a Ravenna, dove fu battezzato dal prete Valentino e subì il martirio il 13 dicembre, giorno infatti in cui il Martirologio Geronimiano (p. 646) ha la nota a Ravenna Ursicini martyris et Valentini". Un altro documento più recente, pur riportando gli stessi elementi della leggenda, suppone invece che Firmina sia stata sepolta non ad Amelia ma a Civitavecchia il 20 dicembre, mentre in un terzo testo è descritta l'invenzione delle sue reliquie in Amelia verso la fine del IX sec., sebbene da cinquecento anni se ne ignorasse completamente l'ubicazione. Varie sono le ipotesi sul valore di queste notizie.

Aneddoto



Durante il viaggio in mare da Ostia a Civitavecchia riesce a calmare le acque in tempesta grazie alle sue preghiere.

La morte

Si reca ad Amelia, dove viene coinvolta nella persecuzione contro i cristiani e nonostante le pesanti torture rimane fedele a Cristo.