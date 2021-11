Natale, sono tanti gli eventi. "Percorso da compiere insieme"

ALESSANDRIA - Allestimenti scenografici, illuminazioni a tema, valorizzazione del commercio locale, mercatini, maratona benefica e mostre. L'Amministrazione comunale di Alessandria, in vista del periodo natalizio, ha ideato tutta una serie di iniziative, diverse tra loro, ma accomunate da un unico denominatore: rendere la città ancora più bella e attrattiva.

Nella mattinata di oggi, giovedì 25 novembre, è stata presentata 'Alessandria s'illumina', una lunga carrellata di proposte per vivere un Natale davvero ricco di contenuti. Valorizzando al tempo stesso l'aspetto culturale, quello della ricaduta turistica e di conseguenza il tessuto economico.

"L'obiettivo - spiega Gianfranco Cuttica di Revigliasco, sindaco di Alessandria - è quello di far vivere ai nostri cittadini e alle nostre famiglie giornate di festa allietate da giochi di luce, che si riflettono non solo sulle facciate delle chiese storiche e sugli edifici, ma anche sui vari eventi in calendario, studiati per richiamare l'attenzione del pubblico e per costituire opportunità di svago. Il fatto che che oltre al centro storico siano state coinvolte anche altre realtà, come il quartiere Cristo e - per la prima volta in assoluto - anche Spinetta Marengo, rappresenta un messaggio importante, basato sul concetto di unione. Un grande percorso multidisciplinare, da compiere tutti insieme".

Tutti i dettagli relativi ai vari appuntamenti e al programma completo, li trovate su Il Piccolo in edicola domani, venerdì 26 novembre.