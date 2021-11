"Basta". L'urlo dal parquet

TORTONA - Prima le domande delle donne agli uomini, per aiutare ad eliminare falsi stereotipi. Ed è duro il tono della voce di Ferencz Bartocci, amministratore delegato di Bertram, quando lo interrogano sulle vittime di violenza. "Purtroppo so" che sono già 113 i femminicidi nel 2021 e che ogni tre giorni una donna muore.

Un dialogo a distanza tra Bertram e Autosped, poi nel video, le voci si uniscono per gridare "Basta" a un fenomeno strutturale. Lo dicono Marco Ramondino e Francesca Zara, le giocatrici e i giocatori, e Alice Pedrazzi, general mangere di Castelnuovo, lo urla, "è ora di finirla". Anche grazie a questo filmato, con il linguaggio dello sport che gioca la stessa partita, uomini e donne, per il rispetto e per la vita.