Alessandria - Cremonese, il 'Mocca' colmo di orgoglio

ALESSANDRIA - Sarà proprio come recita il titolo sulla copertina di "L'Orso in casa", organo ufficiale a cura dell'ufficio stampa dell'Alessandria Calcio, in edicola con Il Piccolo e allo stadio: domani sarà "Un Moccagatta pieno di orgoglio", quello della gente vicina ai suoi giocatori.

Riflettori puntati sul campionato, sul peso dei tre punti "d'oro" con la Spal, anche sulla prossima avversaria, la Cremonese, quella di oggi, allenata da Fabio Pecchia, e quella del mitico presidente Luzzara, nell'approfondimento a cura di Museo Grigio.

Il "faccia a faccia" con i giocatori che volta si fa in tre per raccogliere le impressioni in azzurro di Russo, Milanese e Pierozzi, il primo con l'Under 21 e gli altri due con l'Under 20, Milanese anche a segno.

Porte aperta al Michelin Sport Club, per conoscere meglio dove i Grigi si allenano

Il focus sul settore giovanile è l'intervista con Corrado Buonagrazia, coordinatore tecnico, con risultati e classifiche della quattro squadre nei campionati nazionali.

