CASTELLAZZO BORMIDA - Incidente frontale a Castellazzo Bormida, oggi alle 14.30 lungo la provinciale 185. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 per soccorrere un ferito trasportato all'ospedale di Alessandria in condizioni serie (non dovrebbe essere in pericolo di vita) e tre altre persone, fortunatamente solo lievemente ferite.

Alle 15.30 un altro sinistro, questa volta lungo l'autostrada A21 in direzione Piacenza all'altezza dell'autogrill: un mezzo pesante si è ribaltato per cause ancora da precisare. L'autista, soccorso dai sanitari, è grave.