Bellissima Novipiù. Battuta Treviglio

CASALE MONFERRATO - Novipiù batte Treviglio (88-85), infila la quinta vittoria consecutiva, e punta in alto con ambizione, scalando ancora le posizioni della classifica. Gara equilibrata, combattuta, che si è decisa nel finale.

La partita

Casale senza Luca Valentini, out per infortunio alla vigilia. L’avvio di partita è una sfida Martinoni-Langston. Il 6-7 è firmato dai due giocatori. Gara equilibrata con Treviglio che allunga la difesa. Primo strappo Jbm sul 17-11 al 6’ con i primi punti in stagione di Formenti. Ma Treviglio alza l’intensità e al primo stop è a contatto (23-22). 10-2 Treviglio in avvio di secondo periodo con Miaschi (26-32 al 12’). Casale in difficoltà ma pronta a ripartire. La frazione gira sul 38 pari e nei secondi 5’ la Jbm è più efficace e chiude all’intervallo lungo sul 45-42.

Zona Jbm in avvio di terzo periodo. Treviglio risponde con tre triple e impatta a quota 57. Gara in equilibrio e intensità alta. Due triple di Fabio Valentini spingono Casale che trova impatto da Hill Mais (10 punti) e cavalca Okeke sottocanestro che segna i primi 6 punti della sua gara. Dopo tanta battaglia, al 30’ distanze immutate sul 66-63.

La battaglia continua anche nel quarto periodo. Miaschi (17 punti) riporta sotto Treviglio, ma le triple di Leggio e Pepper danno un prezioso +7 alla Jbm (77-70) a metà frazione. Si lotta su ogni possesso. +9 Casale sul 81-72 a 3’30” dalla sirena. Ma Treviglio non molla. Si veglia Potts (2 punti fino a quel momento) e riporta sotto i suoi (85-82). Finale emozionante. Hill Mais conquista un prezioso falli antisportivo ma poi fa 0 su 2 ai liberi. Un errore pesante anche di Pepper che segna il secondo e porta l’ultimo possesso Treviglio (dopo time out) con 17” da giocare sul +4 Casale (86-82). Potts segna il -1 (86-85) ma sulla rimessa immediata Okeke inchioda l’88-85 invece di lasciare scorrere il tempo. Restano 2” da giocare. Dopo il time out Treviglio Potts ha ancora la tripla del pareggio ma scheggia il ferro. Casale può, finalmente, esultare.

Il tema

La prova di volo della Novipiù è perfettamente riuscita. La Jbm batte Treviglio, infila la quinta vittoria consecutiva e dimostra di potersela giocare con tutti. E, ora che la squadra è al completo, può legittimamente essere ambiziosa in questo campionato.

Le voci

L’analisi di coach Andrea Valentini: “Avevo chiesto ai ragazzi una partita di grande attenzione dal punto di vista difensivo. Serviva concentrazione e intensità. Sono stati bravi ad avere focus sempre. Non è un esame superato, noi ci siamo prefissi di fare un gioco corale e questo mi da soddisfazione. Dobbiamo restare umili e pensare a vincere la prossima partita”.

Niccolo Martinoni: Siamo molto contenti perché abbiamo battuto un’ottima squadra che era in grande fiducia. Vincere con questa Treviglio è un grande risultato”.

Il tecnico di Treviglio Michele Carrea spiega: “Dovevamo limitare la loro produzione offensiva col tiro da tre punti. Ma abbiamo concesso troppi tiri aperti. Questo finale punto a punto ci insegna che i dettagli sono fondamentali”.

I numeri

Finale: 88-85

Parziali: 23-22, 45-42, 66-63.

Quintetti: Casale con F. Valentini, Pepper, Sarto, Leggio, Martinoni. Treviglio con Rodriguez, Potts, Reati, Sacchetti, Langston.

Punti: Pepper 14 (Casale), Miaschi 19 (Treviglio)

Rimbalzi: Pepper 10 (Casale), Langston e Potts 6 (Treviglio)

Assist: F. Valentini 8 (Casale), Langston 5 (Treviglio)

Mvp: Pepper (Casale)