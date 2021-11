Hsl, colpo a Lavagna e secondo posto

LAVAGNA - Una vittoria importante, ottenuta con una squadra in emergenza soprattutto in difesa dove mancano Luzzetti, Gjura ed Emiliano: l'1-2 dell'Hsl sul campo di Lavagna vale tre punti preziosissimi prima di un trittico di gare in otto giorni.

Il primo tempo è una sinfonia dei bianconeri ospiti che dopo una lunga fase di studio riescono a rompere l'equilibrio alla mezz'ora con Romairone che dopo avere segnato in coppa replica con il primo gol in campionato con la sua nuova maglia. I ragazzi di Zichella non si accontentano però del vantaggio e continuano a premere trovando il raddoppio a quattro minuti dalla fine del primo tempo con una rete del 'solito' Diallo.

La ripresa, però, si apre nel segno dei padroni di casa che cercano la rete che potrebbe riaprire la contesa trovandola poco dopo il quarto d'ora con il capitano Avellino. Nel resto della partita, però, non succede niente e al fischio finale i tortonesi possono festeggiare il ritorno alla vittoria anche in trasferta e il doppio sorpasso a Casale e Chieri: davanti resta solo il Novara.

LAVAGNESE - HSL DERTHONA 1-2

MARCATORI: pt 30' Romairone, 41' Diallo; st 17' Avellino

LAVAGNESE: Calzetta, Crivellaro, Casagrande, Avellino, Romagnoli, Tissone, Canovi, Dotto, Sbarbati, Lombardi, Scarlino. A disp. Boschini, Scorza, Bacigalupo, Bartoli, Amendola, Oliveri, D'Arcangelo, Rovido, Croci. All. Fasano

HSL DERTHONA: Teti, Imperato, Procopio, Todisco, Galliani, Grieco, Saccà, Filip, Diallo, Colantonio, Romairone. A disp. Bertozzi, Negri, Valerio, Passage, Brollo, Akouah, Gueye, Otelè, Mutti. All. Zichella

ARBITRO: Grassi di Forlì