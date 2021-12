Tragico impatto sulla provinciale a Valenza: un morto

VALENZA - Drammatico incidente pochi minuti fa in uscita da Valenza, lungo la provinciale 494 in direzione Casale.

Per cause ancora da appurare si sono scontrate due auto e un furgone, ribaltatosi dopo lo scontro mentre un'auto è uscita di strada per terminare la sua corsa nel prato dopo una scarpata. Sul posto è in corso l'intervento degli agenti della Polizia Locale di Valenza, dei sanitari dell'Avis, dei Carabinieri per la viabilità e dei Vigili del Fuoco per aiutare nell'estrazione dei coinvolti tra le lamiere.

Una delle persone coinvolte nell'incidente è deceduta. Si tratta di un uomo, il conducente di una Ford Fiesta uscita dalla carreggiata dopo l'impatto. Altre tre persone sono rimaste ferite nell'impatto, avvenuto nella zona del torrente Grana. Gli altri veicoli incidentati sono un Fiat Ducato e una Honda Jazz.

La strada, tra il km 73 e 74, al momento è chiusa in entrambe le direzioni di marcia.

Al momento non si conoscono ulteriori dettagli.