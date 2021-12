Il santo di oggi, 3 dicembre è San Francesco Saverio

Sacerdote missionario gesuita e patrono di tutte le missioni estere

Nasce a Javier (Spagna), 7 aprile 1506. Muore sull'Isola di Sancian (Cina) il 3 dicembre 1552

La vita



Di nobile famiglia, nasce nel castello di Javer di Navarra in Spagna. Infaticabile diffusore del Vangelo, lascia moltissime lettere in cui descrive dettagliatamente il suo lavoro e la sua vita di missionario. A Parigi conosce Ignazio di Loyola e nella cripta della chiesta di Montmartre si consacra a Dio. In seguito, a Roma, collabora alle Costituzioni della Compagnia di Gesù. Nel 1541 viene mandato dal re del Portogallo nelle Indie Orientali. Poi si reca in India, Ceylon, Giappone e mentre cerca di entrare in Cina muore, a 46 anni. Di carattere cordiale, espansivo, aperto, allaccia amicizie facilmente; di temperamento sanguigno tanto da essere definito "il Divino Impaziente". Gli vengono riconosciuti poteri taumaturgici, resuscita morti, ha il dono della profezia.

Curiosità

L'avambraccio destro del santo è conservato nella chiesa del Gesù a Roma, di fronte alla tomba di Ignazio di Loyola. Viene canonizzato da Gregorio XV nel 1622. Nel 1927 Pio XI lo proclama patrono dei missionari cattolici.