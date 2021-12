Oggi al Cristo la festa di Natale. Dieci anni dopo

Finalmente ci siamo. Oggi al Cristo, dopo dieci anni di assenza, torna la festa di Natale: un momento ricco di spunti e di significati, che certifica la crescita di un rione desideroso di essere sempre più protagonista.

'Un Natale che vale' - questo è il titolo della rassegna - si caratterizza per un programma studiato davvero a misura di famiglia, come è nella tradizione degli eventi organizzati al Cristo. Dalle 8 alle 18 corso Acqui e via Carlo Alberto saranno il centro della festa: luminarie accese, negozi aperti con varie esposizioni, circa 70 banchi di prodotti di qualità Carosello Eventi, poi bigiotteria artigianale e articoli di Natale.

Ampio spazio alla moda sul corso, espositori selezionati con tante novità, abbigliamento, calzature, accessori, arredo casa e molto altro grazie al prestigioso mercato torinese di Crocetta Più. Al pomeriggio partenza dei Babbi Natale, che raggiungeranno il maxi raduno in piazza Marconi. Sempre prezioso il contributo dei volontari, con l'Unac che si occuperà dell'organizzazione tecnica, mentre Castellazzo Soccorso sarà operativo nell'ambulatorio di corso Acqui 92. Come da ordinanza, vige l'obbligo di indossare la mascherina. E l'associazione dei commercianti, che ha organizzato l'evento, rinnova ancora una volta il proprio impegno.