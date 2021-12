Spaccata all’osteria La Luna in Brodo: prima del colpo beve Martini

ALESSANDRIA - Notte movimentata in centro. Questa mattina, poco prima delle 6, un individuo ha infranto la vetrina dell’Osteria Della Luna in Brodo di via Legnano.

Una volta all’interno ha stradicato il registratore di cassa ma gli è caduto poco distante. È così scappato verso la chiesa solo col cassetto, vuoto.

Poco prima della spaccata all’osteria, qualcuno ha agito in un bar di via San Lorenzo. Ha preso una bottiglia di Martini che poi, dopo aver bevuto, ha abbandonato vicino al locale di via Legnano. L’autore potrebbe essere lo stesso.

Questa mattina sopralluogo della Polizia che ha recuperato le immagini delle telecamere registrate alla “Luna in Brodo”. L’uomo indossava un cappuccio per ripararsi testa e volto.

Sono in corso accertamenti.