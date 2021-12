Strisce blu in centro, il rinnovo si fa online

Giovedì 9 dicembre si apre il periodo dedicato al rinnovo degli abbonamenti per la sosta sulle strisce blu (non in struttura) riservato ai residenti del Centro di Alessandria. E come già l’anno scorso, le modalità di rinnovo saranno semplificate.

Le modalità

Chi è già in possesso del tagliando relativo al 2021 e intende rinnovarlo in quanto non sono variate le condizioni che hanno portato al rilascio precedente, avrà una procedura semplificata. In questo caso, infatti, non occorre ripresentare tutta la documentazione ma semplicemente autocertificare il fatto che non vi siano state variazioni. Sul sito www.amagmobilita.it è disponibile per il download il modello (qui il link diretto: https://www.amagmobilita.it/doc/M248-ED4-Rinnovo-annuale-abbonamenti-residenti.pdf)

Per evitare assembramenti, la richiesta di rinnovo sarà accettata solo via mail e la procedura sarà la seguente:

1. Compilazione del modulo di richiesta debitamente completato e sottoscritto già reperibile sul sito web di AMAG Mobilità;

2. predisposizione della scansione del documento che certifica l’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario all’IBAN IT29N0503410408000000003942. Il costo è invariato ormai da anni e sarà di Euro 70 per la ZONA 1 e di Euro 50 per

la ZONA 2;

3. invio alla casella mail residenti@amagmobilita.it della documentazione dei punti 1 e 2 oltre che di copia di un documento di identità del richiedente l’abbonamento in corso di validità, sottoscritta in originale.

Compiuti questi passaggi, sarà inviata mail di conferma dell’avvenuto rinnovo e indicazione di data e ora nella quale sarà disponibile il tagliando che il richiedente dovrà ritirare presso l’ufficio dedicato di AMAG Mobilità in Lungo Tanaro Magenta 7.

B. Per una nuova richiesta o il rinnovo con modifiche Chi invece presenterà una nuova richiesta o un rinnovo con condizioni modificate rispetto al 2021 dovrà necessariamente inviare scansione di tutta la documentazione alla casella mail residenti@amagmobilita.it



L’elenco dei documenti necessari è disponibile sul sito aziendale al link https://www.amagmobilita.it/sosta/abbonamenti-per-residenti

Anche in questo caso il costo è di Euro 70 per la ZONA 1 e di Euro 50 per la ZONA 2.

Al termine dell’istruttoria AMAG Mobilità invierà una mail di riscontro che indicherà una data e un’ora per l’appuntamento con gli uffici per definire la pratica. Se il richiedente dovesse necessitare di altra data, potrà mettersi in contatto con gli uffici preposti secondo quanto indicato nella comunicazione dell’azienda.