Una volpe in via Camurati a Valenza

VALENZA - Curioso avvistamento di una volpe a Valenza all'alba di oggi.

La segnalazione, con un post su Facebook, è del sindaco Maurizio Oddone.

L'avvistamento è in via Camurati, vicino all'asilo, è risale a questa mattina ma già ieri alcuni residenti hanno comunicato di aver visto l'esemplare. L'animale, nelle prossimità dell'asilo, si è avvicinato probabilmente per la breve distanza dal parco adiacente.