Domenica 12 c'è la Fiera Regionale del Bue Grasso!

MONTECHIARO D'ACQUI - Domenica 12 a Montechiaro d'Acqui va in scena la XX Fiera Regionale del Bue Grasso, che quest'anno non si svolge nella consueta data dell’8 dicembre per la concomitanza con la Fiera di Moncalvo. La decisione dell'amministrazione comunale si è resa necessaria per evitare disagi a espositori e macellai interessati a entrambe le manifestazioni.

Il ricco programma della Fiera

In un suggestivo clima pre natalizio, il programma della fiera comprende la tradizionale esposizione dei migliori capi bovini del territorio, accompagnata da diversi eventi collaterali tra cui la rassegna dei trattori, a partire dalle 9 in Via della Fiera, con conseguente sfilata alle 10,30 verso la Pieve di Sant’Anna dove, dopo la Santa Messa, verrà impartita la benedizione alle macchine agricole. In piazza Europa, dalle 9 fino alle 17, i mercatini di Natale con la mostra mercato dei prodotti tipici locali: robiola, vini, salumi, miele, olio, dolci alla nocciola, confetture, marmellate, conserve e tante altre golosità di produttori locali e non, molti aderenti al circuito “Campagna Amica” di Coldiretti e alla Associazione “Tra Terre e Torri” di Merana.

In mattinata, a partire dalle 10.30, nell'area verde “dei laghetti”, oltre alla esposizione di animali da cortile e volatili, a cura della “Associazione Tartufai del Monferrato” di Pareto si svolgerà la gara a tempo di ricerca del tartufo (ritrovamento di 3 tartufi nel tempo massimo di 3 minuti), con diversi concorrenti impegnati nella avvincente “caccia” al prezioso fungo sotterraneo, delizia delle tavole invernali. Per l'intera giornata sarà possibile apprezzare l’esibizione dello scultore del legno “Barba Brisiu” che creerà "dal vivo" straordinarie opere intagliate solo con l’ausilio di una motosega.

Accompagnati dalla musica “di una volta” del “Brov’Om” e dei “Cui da ribote” e dalla tradizionale scodella di “buseca” calda o da un bicchiere di corroborante vin brulé con tanto di caldarroste, nell’area destinata a foro boario proseguirà l’esposizione dei capi con le valutazioni di macellatori, agricoltori e commercianti. Intorno alle 12 tavola rotonda sull'allevamento bovino e sulla tutela della carne piemontese. Alle 12.30, al termine dell'esposizione, la giuria formata da tecnici e veterinari riconoscerà ai migliori capi i premi e le prestigiose gualdrappe della Fiera, che faranno bella mostra di sé nelle macellerie di tutto il Piemonte.

Nei ristoranti aderenti alla giornata del bollito - "Margherita", "Da Neta", "Vecchia Fornace" - o nei locali riscaldati della struttura polivalente verranno servite carni di primissima scelta certificate Asprocarne, oltre a trippa, ravioli nel brodo di bue grasso, torte di nocciola e ad altre gustose specialità preparate dai cuochi della Polisportiva. Per info e prenotazioni tel. 339/3830219.

La Fiera di Natale e del Bue Grasso rientra tra le quattro rassegne bovine natalizie (oltre a Montechiaro, le famose fiere di Carrù, Moncalvo e Nizza) riconosciute dalla Regione Piemonte quali veicoli di promozione dell’agroalimentare di qualità. In quest’ottica si pone l’aiuto finanziario che, per tramite di ARAP, la Regione riconosce alla manifestazione montechiarese per incentivare la promozione e la valorizzazione dell’allevamento di bovini di razza piemontese e il consumo della carne di qualità. L’iniziativa è sostenuta dalla Cassa di Risparmio di Asti.

Info: Comune di Montechiaro d’Acqui, tel. 0144/92058 – fax 0144/952949 – mail: info@comune.montechiarodacqui. al.it - Polisportiva 339/3830219.