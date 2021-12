I 'corsari' espugnano il 'Coppi'

TORTONA - Ormai è 'sindrome del Coppi': con il Sestri Levante arriva la terza sconfitta casalinga (1-2), la seconda consecutiva, che fa scivolare l'Hsl Derthona in classifica.

Non è bastato il gol di Otelè per rilanciare i bianconeri, apparsi ancora involuti e facile preda dei liguri che dal cambio di allenatore ricavano subito punti preziosi per la salvezza.

Il primo tempo si accende subito con una serie di calci d'angolo a favore dei padroni di casa, ma a passare in vantaggio per primi sono gli ospiti: una respinta corta della difesa innesca Ferretti sulla destra che mette in mezzo dove Masina è bravo a controllare e beffare Teti sul palo lontano con un tiro sporcato da un difensore. Non passa nemmeno un minuto che l'Hsl pareggia: Saccà sfonda e arriva sul fondo, Otelè di prima intenzione gira a rete e con la complicità della trasferta trova l'1-1. I liguri chiedono un rigore per un intervento di Galliani su Marquez ma l'arbitro fa segno ad ampi gesti di proseguire mentre i padroni di casa potrebbero completare la rimonta con Diallo ancora su un cross dalla sinistra di Saccà ma il piatto destro della punta esce largo sul secondo palo.

Nella ripresa ancora Diallo avrebbe sui piedi la palla per passare in vantaggio ma Salvalaggio per due volte gli nega la gioia del gol: non sbaglia invece Marquez che al 22' sul primo pallone giocabile inventa un tiro a giro sul palo lontano che Teti può solo osservare mentre entra in rete. Nonostante inserisca tutti gli attaccanti a sua disposizione Zichella non riesce a raddrizzare la partita e anzi serve il solito intervento di Teti a chiudere la porta a Gaddini per evitare danni ben peggiori: le prossime due gare in trasferta saranno decisive.

HSL DERTHONA - SESTRI LEVANTE 1-2

MARCATORI: pt 8' Mesina, 9' Otelè; st 22' Marquez

HSL DERTHONA (4-3-3): Teti; Luzzetti (29' st Akouah), Todisco, Galliani, Procopio; Filip (36' st Mutti), Grieco, Colantonio (25' st Romairone); Otelè, Diallo, Saccà (29' st Gueye). A disp. Bertozzi, Negri, Valerio, Passage, Imperato. All. Zichella

SESTRI LEVANTE (5-2-1-2): Salvalaggio; Ferretti, Pane, Grosso, Maffezzoli, Cirrincione; Fenati, Bianchi; Gonella (29' st Gaddini); Marquez, Mesina (37' st Podda). A disp. Tozaj, D'Ambrosio, Masini, Parlanti, Furno, Risso, Costa. All. Fossati

ARBITRO: Bracaccini di Macerata

NOTE Ammoniti Todisco, Bianchi. Calci d'angolo 6-6. Recupero pt 1'; st 4'. Spettatori 400.