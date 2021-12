Il santo di oggi, domenica 12 dicembre è Nostra Signora di Guadalupe

Tra il 9 e il 12 dicembre del 1531 a Giovanni Diego, un atzeco convertito al cristianesimo, apparve la Madonna a Città del Messico. Nostra Signora di Guadalupe è l'appellativo con cui viene venerata la Madonna in seguito a queste apparizioni messicane. Sarebbe stata la Madonna stessa a indicare il nome “Guadalupe” a Giovanni Diego. In ricordo delle apparizioni venne costruita una cappella che pian piano fu ampliata fino a diventare la basilica di Nostra Signora di Guadalupe inaugurata nel 1976 all'interno della quale è custodito il mantello di San Giovanni Diego. L'apparizione di Guadalupe è riconosciuta ufficialmente dalla Chiesa e il 12 dicembre si celebra la festa, in ricordo del giorno dell'ultima apparizione; la Vergine di Guadalupe è venerata come patrona e regina del continente americano.