La santa di oggi, 15 dicembre, è Santa Virginia Centurione Bracelli

Fondatrice delle Suore di Nostra Signora del Rifugio in Monte Calvario

La vita della santa

Nasce a Genova il 2 aprile 1587 da nobile e ricca famiglia. A 15 anni deve sottomettersi alla volontà del padre e sposare Gaspare Bracelli, giovane altrettanto nobile ma pieno di vizi. Il matrimonio combinato fu infelice e insoddisfacente per entrambi. Il marito muore pochi anni dopo a causa degli eccessi che era solito concedersi. Virginia, vedova, decide di non risposarsi ma di allevare ed educare le due figlie avute da Gaspare. Fece quindi voto di castità e dedicò il suo tempo libero e una consistente parte della sua rendita ad aiutare il prossimo: fondò scuole e collegi per l’educazione dei bambini poveri, assisteva malati, donava denaro e suppellettili a diverse organizzazioni di carità.

La morte

Virginia si dedica agli altri fino all’ultimo nonostante il suo fisico sempre più provato. Muore il 15 dicembre 1651 a causa di una grave polmonite. E’ canonizzata nel 2003.