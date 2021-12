Scritte, volantini e manifesti: "imbrattate" nella notte le scuole della città

OVADA - “Giovani! Ci siamo?”. Questo è il testo riportato sui manifesti affissi durante la notte sulle facciate dell'Istituto Barletti di Ovada, della Fondazione Casa di Carità Arti e Mestieri, dell'Istituto "Santa Caterina - Madri Pie" e della scuola secondaria di primo grado "Pertini" di via Galliera. Un'azione coordinata e congiunta, compiuta da ignoti, che è stata portata a termine durante le ore più buie.

Come unica indicazione gli autori di questo gesto decisamente ambiguo hanno indicato, sempre sui volantini, una data: 10 gennaio 2022, senza alcun altro riferimento. Una sorta di propaganda (che, in attesa di chiarimenti, va oltre ogni possibile bravata notturna) che non si è limitata alle pareti esterne degli istituti ovadesi ma, in alcuni casi, è arrivata persino all'interno delle aule. Al "Barletti" gli studenti hanno trovato lavagne scritte e "pasticciate" con i gessetti, volantini e manifesti di varie dimensioni anche nei locali interni.

Grande stupore sia fra i docenti sia fra gli alunni dei rispettivi istituti. Al momento sono in corso indagini interne per provare a risalire ai "protagonisti" di questo strano episodio che riguarda la città.