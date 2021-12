A Natale regala un'opera d'arte di Inchiostro Festival

ALESSANDRIA - Non solo shop virtuale, ma anche negozio in piena regola dove ammirare dal vivo e 'toccare con mano' le opere degli artisti che si sono avvicendati ad Inchiostro Festival. Si potrà così contribuire a sostenere il prossimo festival delle arto grafiche di Alessandria e tutte le attività in programma durante l'anno, regalando (o regalandosi) per Natale una vera e propria opera d'arte o qualche simpatico gadget come spille, magliette, taccuini in pieno stile Inchiostro.

Il temporary shop è ospitato presso la sede dell'associazione Ideale in via Alessandro III, 33. Lì si potranno incontrare anche gli autori. Le porte del negozio temporaneo si apriranno da venerdì 17 dicembre alle ore 16 per tutto il weekend fino a domenica 19. Sabato sera brindisi con gli artisti.

Inchiostro Festival è comunque anche shop online: http://www.inchiostrofestival.com/web/negozio/