Il santo di oggi, 21 dicembre, è San Pietro Canisio

La vita

Pietro Canisio nacque l'8 maggio 1521 a Nimega, città principale della Gheldria, allora appartenente al Sacro Romano Impero, da nobili e agiati genitori. Studia diritto canonino a Lovanio e diritto civile a Colonia dove conosce gli scritti di Ignazio di Loyola e decide di diventare Gesuita. Nel 1546 è ordinato sacerdote.

Da questo punto comincia la definitiva ascesa del giovane gesuita. Fu l’ottavo gesuita a pronunciare i voti solenni e il primo tedesco ad entrare nella Compagnia di Gesù. Predicatore, religioso, scrittore e teologo, fu uno dei maggiori artefici della restaurazione cattolica in Germania e viene considerato il maggior politico della Chiesa del suo tempo. Per tre volte viene proposto come vescovo di Vienna, ma rifiuta per potersi dedicare all’attività apostolica.

La morte

Nel 1591 è colpito da una paralisi. Costretto sempre più ad una vita ritirata si dedica alla preghiera e alla penitenza. Muore il 21 dicembre 1597 nel collegio da lui fondato a Friburgo.

Oggi si festeggia anche:

San Michea

Beato Piero Friedhofen