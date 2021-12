Il santo di oggi, 23 dicembre, è San Servolino il Paralitico

La vita

Servolo, un paralitico povero di mezzi, che dimorava sotto i portici della strada che conduceva all’antica Basilica di S. Clemente a Roma.

Era diventato paralitico sin da bambino e la devastante malattia l’accompagnò per tutta la sua vita, condizionandolo in tutte le attività.

Se era colpito e immobilizzato nel corpo, era sveglio con la mente e con la volontà; nonostante fosse analfabeta aveva comperato dei codici della Sacra Scrittura e quando dei sacerdoti in pellegrinaggio si soffermavano da lui, li pregava di leggerglieli e così a poco a poco li imparò quasi tutti a memoria.

La morte

Quando ancora giovane sentì approssimarsi la morte, volle che i pellegrini presenti si alzassero e cantassero i salmi.

Alla morte fu presente il segretario di papa s. Gregorio Magno, il quale raccontò al papa i particolari; a sua volta s. Gregorio Magno, nei famosi “Dialoghi” inserì un capitolo dedicato al santo paralitico e giunto fino a noi.

Comunque nel Medioevo, sotto l’influenza di questa notizia, fu costruita “fuori della chiesa di s. Clemente nella strada”, una cappella in onore di S. Servolo, che secondo alcuni studiosi conteneva le reliquie del santo.