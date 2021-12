Servizio civile: 6 progetti per 59 posti disponibili

ALESSANDRIA - Sono 59 i posti disponibili per i giovani tra i 18 e i 28 anni che vogliono diventare operatori volontari di Servizio civile universale nei progetti del Comune di Alessandria e dei suoi enti di accoglienza. Fino alle ore 14 di lunedì 26 gennaio sarà possibile presentare domanda di partecipazione a uno dei 6 progetti che si realizzeranno tra il 2022 e il 2023.

I vari percorsi hanno una durata di dodici mesi con un orario di servizio di 25 ore settimanali, 1.145 ore annue. Ciascun operatore volontario selezionato sarà chiamato a sottoscrivere con il Dipartimento delle Politiche Giovanili e del Servizio Civile Universale un contratto che fissa in 444,30 euro l’assegno mensile per lo svolgimento del servizio. Le somme spettanti ai volontari sono corrisposte direttamente dal Dipartimento.

Gli aspiranti operatori volontari possono scegliere tra i seguenti progetti (al momento della compilazione della domanda occorre inserire il codice indicato accanto alle diverse sedi):

“Uguali e Informati: servizi ed attività a supporto della cittadinanza attiva dei giovani per una formazione consapevole”, che si sviluppa su 3 sedi e ha 7 posti disponibili: Informagiovani - piazza Vittorio Veneto 1 - Alessandria (codice sede: 178386 - posti disponibili: 2); Servizio Lavoro Orientamento e Servizio Civile - piazza Giovanni XXIII 6 - Alessandria (codice sede: 178395 - posti disponibili: 3); Ufficio Giovani via Gagliaudo 2 - Alessandria (codice sede: 178403 - posti disponibili: 2)

“Ricostruire la comunità educante”, che si sviluppa su 6 sedi e in totale ha 18 posti: Ludoteca “C’è sole e luna” - via Verona 103 - Alessandria (codice sede: 178388 - posti disponibili: 4); Centro Gioco “Il Bianconiglio” - via Gambalera 74 - 15122 Alessandria (codice sede: 178381 - posti disponibili: 4); Centro di riuso creativo “Remix” - via Nenni 72 (codice sede: 178377 - posti disponibili: 2); Centro famiglia “Monditondi” - via Abba Cornaglia 29 - Alessandria (codice sede: 178380 - posti disponibili: 2); Soggiorno Borsalino - corso Alfonso Lamarmora 13 - Alessandria (codice sede: 175513 - posti disponibili: 4); Museo Etnografico “C’era una volta” - piazza della Gambarina 1 - Alessandria (codice sede: 178390 -posti disponibili: 2)

“Ti Accompagno In Comune: una città alla portata di tutti”, si sviluppa su 1 sede: Urp - Ufficio Relazioni con il Pubblico - piazza della Libertà 1 Alessandria (codice sede: 178401 - posti disponibili: 4)

“Un Patrimonio Per Tutti. Libri, audio, video dalle biblioteche ai lettori”, si sviluppa su 3 sedi e ha 8 posti disponibili: Biblioteca Civica “Francesca Calvo” - piazza Vittorio Veneto 1 - Alessandria (codice sede: 178375 - posti disponibili: 4); Soggiorno Borsalino - corso Alfonso Lamarmora 13 - Alessandria (codice sede: 175513 - posti disponibili: 2); Isral - Istituto storico per la storia della resistenza e della società contemporanea - via dei Guasco 49 - Alessandria (codice sede: 175523 - posti disponibili: 2)

“Naturalmente Futuro: per un domani sempre più equo e sostenibile”, si sviluppa su 2 sedi e ha 6 posti: Museo Etnografico “C’era una volta” - piazza della Gambarina 1 - Alessandria (codice sede: 178390 - posti disponibili: 4); Giardino botanico “Dina Bellotti” - via Monteverde 20 Alessandria (codice sede: 178385 - posti disponibili: 2)

“Simmetrie Collettive: interventi di aiuto e di sviluppo di autonomie per persone fragili”, il quale coinvolge 3 enti di accoglienza su 6 sedi per un totale di 16 posti: Cissaca - Consorzio servizi sociali Alessandria - via Duccio Galimberti 2/a Alessandria (codice sede: 175684 - posti disponibili: 4); Soggiorno Borsalino - corso Alfonso Lamarmora 13 - Alessandria (codice sede: 175513 - posti disponibili: 4); For.AL “R. Testa” Alessandria - spalto Marengo 44 Alessandria (codice sede: 175512 - posti disponibili: 2); For.AL “B. Baronino” Casale Monferrato - via Luigi Marchino 2 Casale Monferrato (codice sede: 175529 - posti disponibili: 2); For.AL “C. Canefri” Novi Ligure - via Giosuè Carducci 6 - Novi Ligure (codice sede: 175543 - posti disponibili: 2); For.AL “V. Melchiorre” Valenza - via Raffaello Sanzio 2 Valenza (codice sede: 175548 - posti disponibili: 2)

Come partecipare

Gli aspiranti operatori volontari devono presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (Dol) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone a questo indirizzo, indicando come filtro il codice sede riportato a fianco delle rispettive sedi si può accedere direttamente alla sede del progetto di interesse.

Per accedere alla piattaforma occorre che il candidato sia riconosciuto dal sistema attraverso lo Spid. Se il candidato ritiene di aver sbagliato o se si vuole cambiare progetto è possibile ritirare la candidatura e ripresentarla entro i termini previsti per la scadenza del bando del 26 gennaio 2022 ore 14. È possibile presentare una sola domanda di partecipazione per un unico progetto ed un’unica sede, da scegliere tra i progetti del Bando.