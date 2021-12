Il santo di oggi, 29 dicembre, è San Davide

Re e profeta

La vita del Santo

Davide è stato il secondo re di Israele, ha succeduto a Saul. L’evento biblico più significativo che lo riguarda è sicuramente lo scontro con il gigante Golia. Fu non solo un valoroso guerriero, ma anche un musicista e poeta.

Per la religione cristiana la figura di Davide è molto importante in quanto è il padre di Giuseppe, colui che dà vita a Gesù. Per l’islam viene considerato un profeta, mentre per l’ebraismo Davide è il padre del Messia.

Dio aveva inviato in Israele il suo profeta Samuele per scegliere il nuovo re. Il profeta scelse tra i tre prescelti Davide. Il santo suonò l’arpa e in tal modo leniva il dolore del re. Per questo motivo San Davide è il protettore dei musicisti.

La morte del Santo

Dopo circa quarant'anni di regno, muore a 71 anni.