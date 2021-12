Rete Agc, il nuovo presidente è Jari Calderone

ALESSANDRIA - Rete Agc è l'organo deputato al coordinamento delle società del servizio idrico integrato nell'ATO6 in provincia di Alessandria: Amag Reti Idriche, Gestione Acqua e Comuni Riuniti.

Dal 1° gennaio il nuovo presidente è Jari Calderone, 43 anni laureato con Master in Economia dell'Ambiente all'Università del Piemonte Orientale di Alessandria, già responsabile tecnico del Consorzio Servizi Rifiuti per 116 Comuni della Provincia e calciatore dei Grigi con la passione per l'apicultura, sposato con 2 figlie di 3 e 6 anni. E' stato indicato dalla società Comuni Riuniti Belforte Monferrato, gestore totalmente pubblico, terzo per dimensioni dell'ATO6.

La Rete Agc si dovrà occupare del coordinamento tra i gestori; sul tavolo, la partecipazione al bando Pnrr per consentire investimenti infrastrutturali nel servizio idrico finalizzati alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell’acqua, compresa la digitalizzazione e il monitoraggio delle stesse. Il bando prevede uno stanziamento complessivo di 900 milioni di euro ed una dimensione finanziaria per intervento tra i 5 ed i 50 milioni di euro. Succede alla presidenza Arrobbio (Amag) e Sciutto (Gestione Acqua).