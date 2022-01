Cinque consigli per rimettersi in forma dopo le feste

Quanto è bello trascorrere le feste natalizie, l'inizio del nuovo anno e l'Epifania in quell'atmosfera allegra di festa? Le celebrazioni partono dall'8 dicembre, data in cui si incomincia ad allestire l'albero, il presepe e a pensare ai primi regali. Tutti proiettati alla cena della Vigilia, al pranzo di Natale fino al cenone di San Silvestro e via discorrendo.

Il nostro fisico, in questi periodi, è stimolato dall'ormone della felicità. Questo stato, oltre portarci benessere mentale, stuzzica anche l'appetito. Non aiutano i negozi di alimentari che espongono ogni tipo di prelibatezza: chi riesce davvero a farne a meno?

Per non parlare dell'ambiente familiare che ci aiuta a non fare caso alla quantità di cibo ingerita. Così, a suon di pandori e panettoni, ci svegliamo la mattina del 7 gennaio con la "felice" idea di volerci pesare.

Ecco, se può far piacere questa è la tipica situazione in cui alla fine delle feste ci ritroviamo un pò tutti: pantaloni stretti, bottoni tirati e un numero sulla bilancia che non ci appartiene.

Nessuno si demoralizzi, ecco cinque semplici consigli per riacquistare la forma e recuperare tutta l'autostima.

Non abbiate fretta

Sicuramente la frenesia delle feste natalizie ci ha fatto dimenticare temporaneamente la palestra, le passeggiate salutari e la sedentarietà ha preso possesso delle nostre giornate. Quello che vi consigliamo è di non aver fretta di ritornare al nostro peso iniziale. Perchè la fretta vi porterà ad eseguire i vostri esercizi con maggiore insistenza, magari anche aumentando la difficoltà e la frequenza, ma questo atteggiamento, non farà altro che farvi stancare e demotivare. Non vedrete affatto migliorie, in quanto non è il metodo giusto per perdere tutto il peso accumulato, figuriamoci poi in pochi giorni.

Rivedete la vostra dieta

Quando si parla di dieta, spesso ci viene in mente di saltare la colazione, di mangiare poco, pochissimo, o addirittura di andare a dormire senza cena. Altri, ancora, peggio, di rientro affamati dalla palestra, si fiondano nel primo fast food che trovano sulla strada di casa. Nulla di più sbagliato.

La dieta è, semplicemente, mangiare sano. Un'ottima e sostanziosa colazione, un pranzo composto da un primo e da una macedonia e una cena con un secondo e l'insalata. Non sarà difficile rinunciare ai dolci se non una volta a settimana o rinunciare a tutto quello che in cucina è grasso come i formaggi troppo stagionati, la frittura e tutti gli insaccati.

Buttate via gli avanzi

Le abitudini prese durante le festività - cioè quella di fare spuntini ad orari strani perchè vi dispiaceva non finire gli avanzi, perchè erano buoni e tanti altri perchè - vanno cambiate. Buttate via gli avanzi, in particolar modo quelli grassi e unti.

L'idratazione

Bevete tanto, ogni volta che sentite il bisogno di fare uno spuntino fuori orario, bevete acqua pura e semplice. Molte volte il nostro cervello vi fa scambiare la sete con la fame, invece vi sta solo chiedendo idratazione. Comunque anche thè e tisane sono ben accette per disintossicare il fisico dalle abbuffate natalizie.

Riposatevi

Il sonno è importante, dormire almeno otto ore è essenziale, restare svegli fino a tarda notte potrebbe farvi venire fame, evitate che accada. Non riposare serenamente potrebbe causarvi molto stress e far aumentare nel vostro fisico, un altro ormone, il cortisolo che produce grasso nel sangue e aumenta la glicemia.

***

Ecco questi sono solo cinque piccoli suggerimenti che vi faranno tornare in piena forma per l'estate. Solo se avrete pazienza e vorrete davvero liberarvi di quei chiletti di troppo.