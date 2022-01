Alessandria, Gori più vicino. Due strade per la difesa

ALESSANDRIA - Mirko Gori si avvicina all'Alessandria. Per il momento è ancora a Frosinone, ma le possibilità che l'operazione si chiuda aumentano con il passare delle ore.

Anche grazie a una intesa tra i club sulla formula: prestito per il centrocampista che al club laziale è legato fino a giugno 2024 e, quindi, la soluzione sarebbe gradita a tutte le parti. Molto più di una cessione a titolo definito del mancino di centrocampo che, a quasi 29 anni, sente di avere ancora molto da dimostrare e conquistare.

Capitolo difesa: lo staff medico e chi ha seguito la riabilitazione dopo l'operazione alla caviglia sinistra garantiscono che Nicolò Brighenti è completamente recuperato e ha solo bisogno di giocare. Il nodo è proprio questo: quanto servirà per essere tra i convocati e con un minutaggio importante? Il centrale è in scadenza, interessato a un trasferimento, magari allungando il contratto (e, in questo caso, spetterebbe all'Alessandria, perché il Frosinone non sembra molto intenzionato).

Situazione simile - scadenza e rinnovo complicato, se non impossibile - per Jhon Chancellor, il gigante (1,97) della difesa del Brescia: 30 anni appena compiuti, è stato utilizzato 14 volte da Inzaghi (solo contro i Grigi non era stato convocato), quasi sempre a tempo pieno, con un gol e un assist all'attivo. Le cifre, però, sono diverse (decisamente più alte) rispetto a Brighenti. Sul venezuelano ci sono anche Crotone e Frosinone.

Per le uscite c'è un club in più interessato a Matteo Gerace (2001) oltre alla Pro Vercelli: il Teramo.